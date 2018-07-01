طارق صالح يكشف جرائم الحوثيين.. ويصف حسن نصرالله بـ ” المتنطع “

فهمي محمد(صدى):

كشف قائد المقاومة الوطنية اليمنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، الجرائم والفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإيرانية؛ فيما وصف زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله بـ ” المتنطع ” الذي يتنقل من بلاد لأخرى لنشر الفتنة الطائفية.

وقال العميد طارق صالح موجها حديثه إلى حسن نصرالله: ” تريد محاربة اليمنيين لأنهم يريدون العودة إلى بيوتهم، وإسرائيل بجوارك؟ كنتم تدَّعون أن الحوثي سيأتي للقتال معكم، واليوم تتمنون حمايته ” .

وأشار ” طارق صالح ” إلى أن جبهة الساحل الغربي هي جبهة نموذجية يشترك في صناعة انتصاراتها حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وأسود تهامة، وكل ما تبثه عصابة الحوثي من ادعاءات هي مجرد محاولة إعلامية للتغطية على هزائمها، قائلاً إنهم يلقون في التهلكة أربعين فردًا منهم لإنتاج فيلم عن إحراق آلية، ويجبرون أفراداً يقعون في أَسرهم على اعترافات تحت التعذيب.

وأكد أن المقاومين يقاتلون من أجل حرية اليمن ومواطنيه، وأن عمالتهم هي لليمن ولقراهم ومدنهم وبيوتهم وعائلاتهم ومرتباتهم، ويرفضون تحويل اليمن ساحة للصراعات الطائفية، مضيفًا أن: ” الحياة واحدة، ولن نعيشها إلا بكرامة.. ودماء شهداء الجبهات لن تذهب هدرًا ” .

وأوضح العميد طارق أن تاريخ عصابة الحوثي حلقات من الغدر والخيانة، وآخرها نقضهم اتفاقهم مع المؤتمر الشعبي العام، الذي حاول الإبقاء على الدولة ومؤسساتها في صنعاء لكن الحوثي أكد أنه لا يريد إلا إعادة اليمن 1400 سنة إلى الخلف، متمسكًا بالسلطة مستندًا على الكهنوت الذي رفضه اليمنيون.