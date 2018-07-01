” العمل ” توقف نقل المهندسين التابعين للعمالة للوافدة للمنشآت بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة نقل خريجي قسم الهندسة التابعين للعمالة الوافدة إلى المنشآت بمهنة ” مهندس ” ، مؤكدة أن خدمة نقل تابع إلى منشأة بمهنة مهندس، غير متاحة حاليًا.

جاء ذلك فيما أكدته الوزارة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وذلك بعد اتفاقها مع هيئة المهندسين على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين، الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، فضلًا عن إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة، بهدف التأكد من إلمامهم بالمهنة.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد المهندسين الحاصلين على عضوية الهيئة، قد بلغ 198 ألف مهندس، في حين وصلت نسبة غير السعوديين منهم إلى 166535 مهندساً بنسبة 84 % من إجمالي المهندسين، وذلك طبقًا لآخر إحصاءات صادرة عن هيئة المهندسين.