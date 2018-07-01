بالفيديو.. اعترافات قيادي في حزب الإصلاح اليمني قاتل مع الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

ضمن الإنجازات الأمنية التي تحققها الاجهزة الأمنية في اليمن، أُلقي القبض على المدعو عبدالحق النجار القيادي من حزب الإصلاح الإخواني اليمني، وهو من محافظة مأرب، وذلك في معركة مطار الحديدة يقاتل مع مليشيا الحوثي الإيرانية.

وكشف المدعو ” النجار ” ، في اعترافاته عن الدور الذي تقوم به حزب الإصلاح وقياداته في استقطاب أبناء البلد لرصد ومعرفة تحركات أبناء الجيش خدمة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تم تكليف المرتزق ” النجار ” ، من قبل عبد الرب الأصبحي للضغط على أبناء المنطقة لتغيير موقفهم الرافض للحوثيين، والرفع بأسماء المواطنين الرافضين للحوثيين وأماكن منازلهم.