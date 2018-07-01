فتح باب القبول في مرحلة البكالوريوس بجامعة الجوف إلكترونيا

علي العنزي(صدى):

فتحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، باب القبول للطالبات والطلاب السعوديين الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال بوابة القبول الالكتروني ( هنا ).

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أنه سيتم إغلاق الباب حتى نهاية يوم السبت 01/11/1439هـ، ولن يتم قبول أي طلب بعد ذلك، على أن تعلن نتائج الترشيح للقبول يوم الأربعاء 05/11/1439هـ عبر البوابة الإلكترونية والرسائل النصية إلى جوالات المتقدمات والمتقدمين الذين تم ترشيحهم للقبول.

وقالت إن يتم تأكيد الطلب عبر صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني، مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي طلب لا يقدم من خلال البوابة الإلكترونية والمدة المعلنة، إضافة إلى أنه لن يكون هناك أي عملية تسليم ملفات أو مستندات ورقية للجامعة وجميع خطوات التقديم إلكترونية.

من جانبه، صرَّح الدكتور بندر الشمري عميد القبول والتسجيل بالجامعة، بأن القبول لهذا العام سيكون وفقاً الخطط الدراسية الجديدة التي أقرها مجلس الجامعة مؤخراً لجميع الأقسام العلمية، بما في ذلك الخطة الجديدة للسنة التحضيرية بمساريها الصحي والعلمي/الهندسي، وإدارة الأعمال بشطري الطالبات والطالبات بكلية العلوم والآداب بالقريات، وكذلك قسم إدارة الأعمال للطالبات بكلية العلوم والآداب بطبرجل.