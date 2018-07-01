موجة حارة على بعض المناطق تبدأ من الثلاثاء

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بموجة حارة، تبدأ يوم الثلاثاء القادم.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة العظمى ستتجاوز 48 درجة مئوية، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خلال النهار.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وستتأثر المدينة المنورة خاصة الأجزاء الغربية والساحلية منها بالموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وتوقعت استمرارهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.