الكشف عن مقتل 5 موظفين بميناء الحديدة على يد الحوثيين
أزاح مسؤول حكومي يمني الستار عن مقتل 5 أشخاص من كوادر وموظفي ميناء الحديدة، بسبب الجرائم والانتهاكات التي مارستها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكان آخرهم، منصور سلام الحكيمي الذي لقي مصرعه، أمس السبت، نتيجة إقدام المليشيا على إيقاف الضمان الصحي لموظفي ميناء الحديدة.
وأكد المسؤول اليمني، أن المليشيا الإرهابية، مارست الكثير من التعسفات بحق كوادر وموظفي الميناء، فضلًا عن إقصائها العديد منهم، واستبدالهم بأفراد من عناصرها، الذين يفتقرون لأبجديات العمل الملاحي، لافتًا إلى استمرار هذه الممارسات الغاشمة منذ ثلاث سنوات، حين سيطرت على ميناء الحديدة.
وكشف المسؤول عن الغرض من هذه الممارسات، وهو تسخير ميناء الحديدة للعمل العسكري وتهريب الأسلحة،الأمر الذي يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، ولوظيفة الميناء كمنفذ للمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 10 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل لا اله الا الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 10 ساعات
الله عجل بقضائك يااااااااارب
عمار[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 9 ساعات
الله ينتقم منهم اشد انتقام يااااارب ويرحم الموتي ويكتبهم من الشهداء