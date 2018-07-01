الكشف عن مقتل 5 موظفين بميناء الحديدة على يد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أزاح مسؤول حكومي يمني الستار عن مقتل 5 أشخاص من كوادر وموظفي ميناء الحديدة، بسبب الجرائم والانتهاكات ‏التي ‏مارستها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكان آخرهم، ‏ منصور سلام الحكيمي الذي ‏لقي مصرعه، أمس السبت، نتيجة ‏إقدام المليشيا على إيقاف ‏الضمان الصحي ‏لموظفي ميناء الحديدة.

‏وأكد المسؤول اليمني، أن المليشيا الإرهابية، مارست ‏الكثير من التعسفات بحق كوادر وموظفي ‏الميناء، ‏فضلًا عن إقصائها العديد منهم، واستبدالهم بأفراد ‏من ‏عناصرها، الذين يفتقرون لأبجديات العمل الملاحي، لافتًا إلى استمرار هذه الممارسات الغاشمة منذ ثلاث سنوات، حين سيطرت على ميناء الحديدة.

وكشف المسؤول عن الغرض من هذه الممارسات، وهو تسخير ‏ميناء الحديدة ‏للعمل العسكري وتهريب ‏الأسلحة،الأمر الذي يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، ‏ولوظيفة ‏الميناء كمنفذ للمساعدات الإنسانية والبضائع ‏التجارية.‏