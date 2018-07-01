” البنوك السعودية ” تقدم نصائح لاستخدام البطاقة الائتمانية أثناء السفر

علي القحطاني(صدى):

قدّمت ” البنوك السعودية ” عدة نصائح للأشخاص فيما يخص استخدام البطاقة الائتمانية أثناء السفر.

وقال الحساب الرسمي للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” موجهًا النصيحة: ” كن حريصًا على البطاقة ولا تهملها أو تتركها لفترة طويلة مع موظف المبيعات بأي حال من الأحوال، لأنه من السهل حفظ بياناتها أو الحصول عليها باستخدام بعض الأجهزة الحديثة ” .

وأضاف: ” يتعيّن عليك قبل السفر الاتصال بالبنك وإخباره بأنك ستستخدم بطاقتك الائتمانية خلال سفرك للخارج، وذلك لتجنب إيقاف البطاقة، لأن البنوك تقوم بشكل احترازي بإيقاف البطاقات التي تشك بأنها أجرت عمليات دفع أو سحب غير مألوفة حماية لعملائها ” .

وتابع: ” قم بدفع قيمة الفواتير و المشتريات بالعملة المحلية للبلد الذي سافرت إليه إذا كان ذلك متاحاً، حيث لا يفضل الدفع بعملة بلدك لأن سعر الصرف بهذه العملية أقل من سعر الصرف في مكاتب الصرافة أو البنوك ” .