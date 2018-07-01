إعلامي إماراتي بعد خروج الأرجنتين من المونديال: انتهت خرافة ميسي

نواف السالم(صدى):

علّق الإعلامي الرياضي الإماراتي حسن الجسمي، على هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا، أمس السبت، فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين، ضمن منافسات دور الـ 16 فى بطولة كأس العالم بروسيا 2018م، معبرًا عن رأيه في أداء اللاعب ليونيل ميسي.

حيث قال ” الجسمي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انتهت الخرافه التي تقول ميسي سيصبح الافضل في التاريخ لو حقق كاس العالم ” ، متابعًا: ” ميسي سيبقى فرد في لعبه جماعيه.. تطورت عن زمن مارادونا.. والآخرين في برشلونه ” .

وعن أداء ” ميسي ” السيء خلال المباراة، قال الإعلامي الرياضي: ” في برشلونه لعب مع مجموعه ساعدته للفوز والتألق وابراز امكانياته.. مع الارجنتين لم يجد ذلك.. فظهر باهتًا.. هذا كل ما في الامر ” .