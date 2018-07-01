” المسند ” يوضح أقصى وقت لدخول صلاتي المغرب والعشاء خلال العام بمكة

نايف السالم(صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أقصى وقت لدخول وقتي صلاتي المغرب والعشاء بمكة المكرمة خلال العام.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سيكون في تمام الساعة 07:08 ، 08:38 على التوالي؛ وفقًا لتقويم أم القرى؛ فيما سيستمر حتى 8 يوليو.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور عبدالله المسند إلى أنه يعتبر شهرا يوليو وأغسطس أشد الشهور حرارة، مضيفًا: ” قيل: تموز بتغلي المي بالكوز ” .

وأكد ” المسند ” أن هناك نشاط لرياح البوارح المثيرة للغبار، ومستمر في الشرقية والكويت والعراق، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن تؤثر على شرق منطقة الرياض.