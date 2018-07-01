” المسند ” يوضح أقصى وقت لدخول صلاتي المغرب والعشاء خلال العام بمكة
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أقصى وقت لدخول وقتي صلاتي المغرب والعشاء بمكة المكرمة خلال العام.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سيكون في تمام الساعة 07:08 ، 08:38 على التوالي؛ وفقًا لتقويم أم القرى؛ فيما سيستمر حتى 8 يوليو.
وعلى جانب آخر، أشار الدكتور عبدالله المسند إلى أنه يعتبر شهرا يوليو وأغسطس أشد الشهور حرارة، مضيفًا: ” قيل: تموز بتغلي المي بالكوز ” .
وأكد ” المسند ” أن هناك نشاط لرياح البوارح المثيرة للغبار، ومستمر في الشرقية والكويت والعراق، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن تؤثر على شرق منطقة الرياض.
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