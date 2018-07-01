” عمل المدينة ” يضبط 16 مخالفة لنظام العمل وقرار التوطين بالمنشآت

نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، جولات ميدانية على 11 موقعًا إنشائيًا، لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، حيث تم ضبط 9 مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.

كما بيّنت وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” عمل المدينة المنورة ” ، قام بزيارة 23 منشأة بالمنطقة المركزية، وتم خلالها ضبط 7 مخالفات في المهن المقصورة على السعوديين.