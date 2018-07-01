” عمل المدينة ” يضبط 16 مخالفة لنظام العمل وقرار التوطين بالمنشآت
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، جولات ميدانية على 11 موقعًا إنشائيًا، لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، حيث تم ضبط 9 مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.
كما بيّنت وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” عمل المدينة المنورة ” ، قام بزيارة 23 منشأة بالمنطقة المركزية، وتم خلالها ضبط 7 مخالفات في المهن المقصورة على السعوديين.
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يقويكم ويوفقكم
ماجد[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 13 ساعة
وينكم عن حلقه الخضار. كلها. اجانب. والا. الدعوة امسك لى واقطع لك