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” عمل المدينة ” يضبط 16 مخالفة لنظام العمل وقرار التوطين بالمنشآت

” عمل المدينة ” يضبط 16 مخالفة لنظام العمل وقرار التوطين بالمنشآت
نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، جولات ميدانية على 11 موقعًا إنشائيًا، لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، حيث تم ضبط 9 مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.

كما بيّنت وزارة العمل، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” عمل المدينة المنورة ” ، قام بزيارة 23 منشأة بالمنطقة المركزية، وتم خلالها ضبط 7 مخالفات في المهن المقصورة على السعوديين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يقويكم ويوفقكم

[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 13 ساعة

وينكم عن حلقه الخضار. كلها. اجانب. والا. الدعوة امسك لى واقطع لك

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