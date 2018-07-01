هنا الإجراءات.. بدء ترخيص الأسلحة وفقا لـ 3 شروط

عادل الحربي(صدى):

من المقرر أن تبدأ، اليوم الأحد، مهلة وزارة الداخلية لترخيص الأسلحة والذخائر للمواطنين، وذلك لمدة عام.

وتشترط الداخلية في طالب رخصة السلاح، بأن يبلغ واحدًا وعشرين عامًا، وخاليًا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، وليس مصابًا بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي.

أما نماذج الطلب، فتشمل كشفًا طبيًا ونموذج تعهد إضافة لاستمارة رخصة السلاح ويتم الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك اختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة.

وبعد استكمال الإجراءات من قبل إدارات الأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق، يتم إصدار التراخيص.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، والسماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته.