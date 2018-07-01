” السوق المالية ” توافق على طلب شركة ” الخضري ” بزيادة رأس مالها

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، عن موافقتها على طلب شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تعديل الحد الأقصى لزيادة رأس مالها عن طريق تحويل الديون الموافق عليها لتكون (1,123,812,500) ريال بدلاً من (1,015,812,500) ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن موافقتها مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

يأتي ذلك إلحاقاً لإعلان الهيئة بتاريخ 13/09/1439هـ الموافق 28/05/2018م المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها.