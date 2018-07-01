إحباط محاولة تهريب 78 كيلوجرام حشيش عبر جمرك الوديعة
تمكن جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الغربية من المملكة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش بلغت (78.340) ثمانية وسبعون كيلو وثلاثمائة وأربعون جرام.
وتفصيلًا، صرَّح سامي السليمان مدير عام جمرك الوديعة، بأنه قد قدمت إلى الجمرك مركبة من نوع خصوصي، وعُثر فيها على هذه الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخلها، وذلك أثناء خضوعها للإجراءات الجمركية.
وأوضح أن الطريقة هي انه تم استحداث مخبأ في أرضية المركبة أسفل المقاعد الأمامية والخلفية، ووضع كامل الكمية البالغة (70) بلاطة حشيش بداخل المخبأ.
وأكد مدير عام الجمرك، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الكمية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمد لله ,,
,, فكيتوا البلد واهل البلد من سم زعاف ,,
,, الله يفككم من كل شر ,,آمين ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 13 ساعة
اطلبيه من الشركه قول لهم تستورون سايب منت
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يقويكم الحمدلله
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 9 ساعات
الشكر للجهه القائمة الجمارك السعودية