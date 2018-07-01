إحباط محاولة تهريب 78 كيلوجرام حشيش عبر جمرك الوديعة

نايف السالم(صدى):

تمكن جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الغربية من المملكة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش بلغت (78.340) ثمانية وسبعون كيلو وثلاثمائة وأربعون جرام.

وتفصيلًا، صرَّح سامي السليمان مدير عام جمرك الوديعة، بأنه قد قدمت إلى الجمرك مركبة من نوع خصوصي، وعُثر فيها على هذه الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخلها، وذلك أثناء خضوعها للإجراءات الجمركية.

وأوضح أن الطريقة هي انه تم استحداث مخبأ في أرضية المركبة أسفل المقاعد الأمامية والخلفية، ووضع كامل الكمية البالغة (70) بلاطة حشيش بداخل المخبأ.

وأكد مدير عام الجمرك، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الكمية.