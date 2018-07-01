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بالفيديو.. مشجع أرجنتيني يدمر التليفزيون بعد خسارة منتخبه

بالفيديو.. مشجع أرجنتيني يدمر التليفزيون بعد خسارة منتخبه
بوينس آيرس(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، رد فعل مشجع أرجنتيني بعد خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا وخروجه من الدور الـ16 لكأس العالم 2018.

وأظهر المقطع، الغضب الشديد للمشجع الأرجنتيني والذي وصل إلى إلقاء التليفزيون من شرفة منزله بالطابق الثاني.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد اخسر أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، لتصعد فرنسا إلى دور الثمانية من البطولة، ويودع ميسي ورفاقه المونديال.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 14 ساعة

ابي اترجم التعليق ، تقول في المقطع :

,, ان هذا المشجع احمق ارعن اهوج سفيه .. شبه مجنون ,, انتهت الترجمه ,,

[ عدد التعليقات: 10499 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههههه انت الخسران

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 1 ساعة

إحمق،،

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها..

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