بالفيديو.. مشجع أرجنتيني يدمر التليفزيون بعد خسارة منتخبه

بوينس آيرس(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، رد فعل مشجع أرجنتيني بعد خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا وخروجه من الدور الـ16 لكأس العالم 2018.

وأظهر المقطع، الغضب الشديد للمشجع الأرجنتيني والذي وصل إلى إلقاء التليفزيون من شرفة منزله بالطابق الثاني.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد اخسر أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، لتصعد فرنسا إلى دور الثمانية من البطولة، ويودع ميسي ورفاقه المونديال.