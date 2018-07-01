السماح للشركات والبنوك الأجنبية بامتلاك عقارات داخل مكة والمدينة بشروط

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور قرار من الجهات العليا بعدم جواز امتلاك أو انتفاع أو ارتفاق غير السعودي على العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأي طريقة غير الميراث.

وأوضحت المصادر، أن القرار يستثنى منه الشركات والبنوك من ذلك وفقًا لشروط محددة، بحيث يقتصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد.

أما الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، فإنه يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، و ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض والأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بناء على موافقة الجهات العليا على تعديل المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين للعقار واستثماره.

وأصبح نص المادة بعد التعديل : ” لا يجوز لغير السعودي بأي طريق -غير الميراث- اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معنية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة ” .

وبيَّنت المصادر، أن عبارة ” غير السعودي ” الواردة في الفقرة (1) من نفس المادة يقصد بها أن الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والشركة غير السعودية والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخصية ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.

وأكدت على تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من وزارة المالية والهيئة العامة للأوقاف وهيئة المدن الاقتصادية وصندوق الاستثمارات العامة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وعضوية مستشار في الأمانة العامة بمجلس الوزراء.