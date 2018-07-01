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بالفيديو..شرطي يصعق شابا أمريكيا من أصل أفريقي بدون داعي

بالفيديو..شرطي يصعق شابا أمريكيا من أصل أفريقي بدون داعي
واشنطن(صدى):

أطلق شرطي أمريكي حزمة كهربائية من مسدس معروف باسم Taser والذي قتل العديد من الأشخاص سابقا، على شابًا ” أسود ” من أصول أفريقية، رغم امتثاله واستجابته له وجلوسه بلا حراك على الرصيف.

وتم إيقاف الشرطي ولا يزال يخضع للتحقيق وتقييم السلوك.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49550 ] نشر منذ 1 ساعة

مجرمون متكبرون .. مايخافون الله ,,

[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 6 دقائق

الشرطة تعاملهم همجي جدارغم امتثال الشخص لما يقولون

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