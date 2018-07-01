بالفيديو..شرطي يصعق شابا أمريكيا من أصل أفريقي بدون داعي

واشنطن(صدى):

أطلق شرطي أمريكي حزمة كهربائية من مسدس معروف باسم Taser والذي قتل العديد من الأشخاص سابقا، على شابًا ” أسود ” من أصول أفريقية، رغم امتثاله واستجابته له وجلوسه بلا حراك على الرصيف.

وتم إيقاف الشرطي ولا يزال يخضع للتحقيق وتقييم السلوك.