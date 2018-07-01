بالفيديو..شرطي يصعق شابا أمريكيا من أصل أفريقي بدون داعي
أطلق شرطي أمريكي حزمة كهربائية من مسدس معروف باسم Taser والذي قتل العديد من الأشخاص سابقا، على شابًا ” أسود ” من أصول أفريقية، رغم امتثاله واستجابته له وجلوسه بلا حراك على الرصيف.
وتم إيقاف الشرطي ولا يزال يخضع للتحقيق وتقييم السلوك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49550 ] نشر منذ 1 ساعة
مجرمون متكبرون .. مايخافون الله ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 40 دقيقة
عنصريون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30274 ] نشر منذ 34 دقيقة
أصهقوه ب الTaser
يعني عاقبوه باالمثل🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10473 ] نشر منذ 6 دقائق
الشرطة تعاملهم همجي جدارغم امتثال الشخص لما يقولون