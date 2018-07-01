القبض على فتاة كويتية خائنة قدمت جارتها هدية لزوجها

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غير أخلاقية غريبة، شهدتها الكويت ،اشترط زوج على زوجته الخائنة شرطًا غريبًا مقابل عدم فضحها وتطليقها.

وتفصيلا، فقد تقدمت سيدة من جنسية عربية إلى أحد مخافر محافظة الفروانية الكويتية وسردت ما حدث لها قائلة:” تلقيت اتصالا هاتفيا من جارتي وهي وافدة عربية من جنسية أخرى وأبلغتني بأنها مريضة وتريد مني أن أحضر إلى شقتها لمساعدتها ” .

وأضافت: ” بوصولي فوجئت بأن استدعائي كمين حيث فوجئت بجارتي وزوجها يقومان بتكتيفي وقيام الزوج بالاعتداء علي عنوة، وتصويري خلال الاعتداء ”

وخلصت التحقيقات إلى أن زوج الوافدة العربية التي استدرجت المجني عليها علم بأن هناك علاقة غير شرعية تربط زوجته بزوج المجني عليها فما كان منه إلا أن هددها بأن يفضح أمرها وتطليقها ما لم يفعل هو نفس ما فعله زوج المجني عليه بزوجته، وهذا ما حدث بالفعل.

وأشار المصدر إلى أنه استكمالا لملف القضية تم استدعاء زوج المجني عليها والتحقيق معه وتبين وجود علاقة تربطه بالزوجة العربية التي قدمت زوجته فريسة لزوجها، بحسب الأنباء الكويتية.