اليابان تبتكر دواء يقضي على الإنفلونزا بسرعة خيالية
ابتكر اليابانيو عقارا للقضاء على الإصابة بالإنفلونزا بسرعة خيالية، حيث أثبتت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية العقار ياباني في القضاء على الفيروس بسرعة كبيرة.
ويعمل العقار الياباني المبتكر “marboksil-baloksavir” وفق آلية جديدة، فعند تناوله يتحول الدواء إلى حمض البالكوكسيرياك، الذي يثبط عمل البوليميراز ” أحد الإنزيمات الرئيسية لفيروس الإنفلونزا ” ، ما يؤدي إلى توقف انتشار الفيروس وتكاثره.
وأوضح الباحثون اأن نتائج دراسة هذا العقار أظهرت ميزة مثيرة للإعجاب فيه، وهي أن الشخص الذي يتناوله يصبح غير ناقل للعدوى بعد 24 ساعة فقط، وتختفي لديه أعراض المرض تماما في غضون 54 ساعة في المتوسط.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49550 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 60 دقيقة
خرطي… ابك اشرب حليب ناقه وعليها كم حبة بليله … وأنت تندر تبرطع زي الح
وصان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30274 ] نشر منذ 33 دقيقة
اليابان وماأدراك مااليابان
الله يخليكم لنا🎎😘😘😘