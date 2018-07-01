اليابان تبتكر دواء يقضي على الإنفلونزا بسرعة خيالية

طوكيو(صدى):

ابتكر اليابانيو عقارا للقضاء على الإصابة بالإنفلونزا بسرعة خيالية، حيث أثبتت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية العقار ياباني في القضاء على الفيروس بسرعة كبيرة.

ويعمل العقار الياباني المبتكر “marboksil-baloksavir” وفق آلية جديدة، فعند تناوله يتحول الدواء إلى حمض البالكوكسيرياك، الذي يثبط عمل البوليميراز ” أحد الإنزيمات الرئيسية لفيروس الإنفلونزا ” ، ما يؤدي إلى توقف انتشار الفيروس وتكاثره.

وأوضح الباحثون اأن نتائج دراسة هذا العقار أظهرت ميزة مثيرة للإعجاب فيه، وهي أن الشخص الذي يتناوله يصبح غير ناقل للعدوى بعد 24 ساعة فقط، وتختفي لديه أعراض المرض تماما في غضون 54 ساعة في المتوسط.