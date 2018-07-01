غانم القحطاني لـ ” سلمان آل خليفة ” : انتظر المفاجآت لو نقلت beIN كأس آسيا
علق غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية، على التصريحات الأخيرة لسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حول نقل ” بي إن سبورت ” لمباريات كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.
وقال القحطاني ساخرًا: ” لسة المفاجآت ، الماضي فقط مثل التسخين قبل المباراة ” .
وكان آل خليفة قد صرح بأن الاتحاد الآسيوي ملتزم بعقود واتفاقيات مع القناة القطرية beIN ومع غيرها ويحترمها كما أنه متقيد بالجانب القانوني فيما يخص العقود الخاصة به.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49550 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1527 ] نشر منذ 1 ساعة
الله عليك ياقحطاني 😂👌
عمار[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 1 ساعة
تنتظرك لنري مفاجأتك 🙈🙈
ماجد[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 1 ساعة
لا أعلم إذا كان هذا لديه وطنية لبلدة البحرين كيف يرضى يصافح من يريد ببلدة الشر والفتن أليست هذه عماله وتواطئ مع عدو لبلدة وفي زمن اشبه انها حرب بين الدولتين والقطيعة والحبيب يتكلم عن شرف احترام العقود
لابد أن يتدخل ملك البحرين بسحب هذا المعتوه ليصطف مع بلادة
شجون[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 1 ساعة
انزين في امل ان قناة السعوديه الرياضيه بتنقل كاس امم اسيا ٢٠١٩
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 1 ساعة
اشكرابوك ياغانم قدهاوقدودوالله
همس[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 1 ساعة
لابن خليفة ” الجواب ما ترى لا ما تسمع ”
القادم مذهل 👍🏻💪🏻
محمد[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
والله مع احترامي اتمنى ابوظبي تنقلها على المفتوحه ولاتنقلها الرياضيه
شمس[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
قاعدة شرعية:
العقود شريعة المتعاقدين 👍👌
طاهر[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 1 ساعة
ياخي فكونا من هياطكم ، مفاجئات في الرياضية وببنقل كاس العالم واخر شيء قناة كوبية وعن طريق النت بعد..
لاتهايطون لين تضمنون
ملك[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله تنقلها ابو ظبي الرياضيه.
واذا قدر الله ونقلتها الرياضيه. اتمنى تكون بدون تعليق