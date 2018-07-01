غانم القحطاني لـ ” سلمان آل خليفة ” : انتظر المفاجآت لو نقلت beIN كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

علق غانم القحطاني مدير عام القنوات الرياضية السعودية، على التصريحات الأخيرة لسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حول نقل ” بي إن سبورت ” لمباريات كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

وقال القحطاني ساخرًا: ” لسة المفاجآت ، الماضي فقط مثل التسخين قبل المباراة ” .

وكان آل خليفة قد صرح بأن الاتحاد الآسيوي ملتزم بعقود واتفاقيات مع القناة القطرية beIN ومع غيرها ويحترمها كما أنه متقيد بالجانب القانوني فيما يخص العقود الخاصة به.