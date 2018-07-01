برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

يعتزم فريق برشلونة الإسباني الاعتماد على خطة بديلة لتعزيز صفوفه بلاعب من الطراز الكبير.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفريق الكتالوني بدأ مفاوضاته بالفعل لضم اللاعب المصري محمد صلاح.

وبحسب موقع ” سبورت ” الفرنسي فإن المفاوضات بين برشلونة ومحمد صلاح، قد بدأت بالفعل من أجل انتقال النجم المصري إلى الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الموقع الفرنسي تبعا لمعلومات منسوبة إلى صحيفة ” آس” الإسبانية أن الفرعون المصري هو الخطة البديلة الآن بعد فشل ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.