بعد انتحار طفل الحوت الأزرق..خبير تقني للأهالي: ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته “
بعد واقعة انتحار طفل أبها بسبب لعبة الحوت الأزرق التي هزت أرجاء المملكة ، وجه الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، رسالة تحذيرية للأهالي من ترك أبنائهم دون سن الرابعة عشر، عرضة لمواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة.
وقال الحمادي : ” أعظم الظلم أن يسمح الوالدين لابنهم/ ابنتهم -تحت 14 عاما- بإنشاء حسابات خاصة في الشبكات الاجتماعية ” .
وتابع : ” وجود ابنك الصغير في هذه الشبكات بدون رقابة لصيقة يُعرضه لفيضان من المواد والمحتوى غير المناسب والإباحي، بل أيضاً يعتبر مخالف لقوانين معظم هذه الشبكات”. واختتم الحمادي تغريدته قائلا: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30274 ] نشر منذ 3 ساعات
قلناها البارح
الأهل هم السبب الأول فيما يحصل لأبنائهم
والأب يتحمل كامل المسؤلية😐
فاضل[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
هيئة الاتصالات ايضا عليها مسؤولية كبيرة .. فكما تستطيع منع الوصول للمواقع الاباحية بإمكانها ايضا بكل سهولة منع الوصول الى خوادم لعبة الحوت الازرق .. تماما كما فعلت مؤخرا الجهات المسؤولة في الاردن .. الحل سهل لكن من غياب المبادرة مشكلة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49550 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام مضبوط ,,
العتيبي[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 14 دقيقة
من المفترض محاسبة وزارة الخدمة الاجتماعية وذلك انهم في كل مرة يكون هناك تربية من اب او ام في وتحتاج الى قسوة في بعظ الاحيان نجدهم مثل الغراب ينعق ويتشدق بحقوق الانسان وينهم لمذاء لايكونون طرف اساسي فى موجهة الاتصالات لمنع الدخول على هذي الموقع