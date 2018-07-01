بعد انتحار طفل الحوت الأزرق..خبير تقني للأهالي: ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته “

ابها (صدى):

بعد واقعة انتحار طفل أبها بسبب لعبة الحوت الأزرق التي هزت أرجاء المملكة ، وجه الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، رسالة تحذيرية للأهالي من ترك أبنائهم دون سن الرابعة عشر، عرضة لمواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة.

وقال الحمادي : ” أعظم الظلم أن يسمح الوالدين لابنهم/ ابنتهم -تحت 14 عاما- بإنشاء حسابات خاصة في الشبكات الاجتماعية ” .

وتابع : ” وجود ابنك الصغير في هذه الشبكات بدون رقابة لصيقة يُعرضه لفيضان من المواد والمحتوى غير المناسب والإباحي، بل أيضاً يعتبر مخالف لقوانين معظم هذه الشبكات”. واختتم الحمادي تغريدته قائلا: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ” .

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