بالفيديو..بيل كلينتون الملك فهد القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة

عادل الحربي (صدى):

ظهر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، في لقاء أشاد خلاله بموقف الملك فهد – رحمه الله – تجاه البوسنة.

وقال كلينتون : ” الملك فهد هو القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة ، ليسوا عرب و ليسوا اثرياء ولم يكن لهم قوة ، ولكن كانوا إخوانه المسلمين وكانوا يتعرضون للظلم في اوروبا ” .

وأكد كلينتون أن الملك فهد كان زعميا كبيرا يتمتع برؤية ، مشيدًا بالدور الذى لعبه خلال حقبات متقلبة فى الشرق الاوسط وبشكل خاص الدعم الذى قدمه للجهود التى بذلتها من اجل وضع حد للتطهير العرقى فى البوسنة.