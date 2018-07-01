بالفيديو..بيل كلينتون الملك فهد القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة
ظهر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، في لقاء أشاد خلاله بموقف الملك فهد – رحمه الله – تجاه البوسنة.
وقال كلينتون : ” الملك فهد هو القائد الوحيد الذي أراد منا التدخل في البوسنة ، ليسوا عرب و ليسوا اثرياء ولم يكن لهم قوة ، ولكن كانوا إخوانه المسلمين وكانوا يتعرضون للظلم في اوروبا ” .
وأكد كلينتون أن الملك فهد كان زعميا كبيرا يتمتع برؤية ، مشيدًا بالدور الذى لعبه خلال حقبات متقلبة فى الشرق الاوسط وبشكل خاص الدعم الذى قدمه للجهود التى بذلتها من اجل وضع حد للتطهير العرقى فى البوسنة.
بيل كلنتون. : الملك فهد كان هو القائد الوحيد الذي يريد منا التدخل في البوسنة ، ليسوا عرب و ليسوا اثرياء ولم يكن لهم قوة ، ولكن كانوا اخوانه المسلمين وكانوا يتعرضون للظلم في اوروبا .
رحمة الله عليك يا ابو فيصل pic.twitter.com/DHoY1B9DeD
— Salem Alsubaie (@aieeia) ٢٨ يونيو ٢٠١٨
الموسيقار[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 2 ساعتين
الملك فهد رحمه الله .. قائد سطر التاريخ بحكمته وتعامله السياسي المحنك .
الملك فهد .. لن ولن ينساه أحد .
الملك فهد .. في قلوبنا .
qlq[ عدد التعليقات: 2653 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49550 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه الجنه ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمة الله عليه..
طلال[ عدد التعليقات: 1527 ] نشر منذ 58 دقيقة
من المؤسس وحتى عهد الملك سلمان حفظه الله
وبلادنا درع وحصن لكل بلاد العرب والمسلمين
فما ان تحل مصيبة باي بلد عربي او مسلم الا وتجد الانظار والافئدة تتجه صوب هذا الوطن منتظرة وقفته ودعمه ونصرته وهو لا يخذلهم ابدا…
اضحت بلادنا ملاذا للخائفين وناصرة للمظلومين
لله الحمد والشكر
ماجد[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 58 دقيقة
كل ملك من ملوك السعودية ترك بصمه يذكره بها المنصفون من الأعداء قبل الأصدقاء أما الخونه من شرق سلوى وشريفة شرق شرق سلوى فقد امتلأت قلوبهم حقدأ حولهم إلى أفاعي لاينفع معها إلا خلع أنيابها وقطع رؤسها….. لك كل الشكر على هذا المقطع يادكتور فهد
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 57 دقيقة
رحم الله ابو فيصل فقد نشر مراكز الدعوة في كل ارجاء العالم ولاتكاد تجد دوله الا وبها مركز اسلامي مر عهد الملك فهد
عمار[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يرحمك ياابو فيصل جعلها أنشالله شهاد لك يوم القيامة ،وكل ملوك المملك كانوا سباقين للخير دائماً وياتي واحد معتوه واخونجيه خونه وصفويه وحساد لبلد الحرمين ويقولو صفقت القرن ،شاهت وجوهكم ايها الزبايل هذا رئيس أمريكا ينطق الحق.
محمد[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 55 دقيقة
دام عزك ياوطن المسلمين وقبلتهم ومن يدافع عنهم في كل المجالات من تربيةو تعاليم ديننا الحنيف اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ومن يمونها من اذناب الفرس المجوس واعلام الحمدين جزيرة شرق سلووووا واذنابها والقائمين عليها 🇸🇦🕋🇸🇦
طاهر[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 55 دقيقة
الملك فهد تربيت في عهدك علي ارضك لن ننساك انت وملك الإنسانية. رحمة الله عليكما رحمة واسعة واسكنكما فسيح جناته امين.