بالفيديو..منشدة سعودية تثير الجدل وتقتحم عالم الشيلات الرجالي
أصبحت إحدى شهيرات تطبيق ” سناب شات ” بالمملكة، حديثا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت الجدل باقتحامها عالم الشيلات ، مسجلة أول شيلة نسائية بصوتها، لتصبح أول امرأة تؤدي هذا النوع من الفنون الغنائية التراثية.
ونشرت المنشدة ” روان الشهري “، شيلة من أدائها، ومن كلمات محمد الشهري، تحت عنوان ” يا سليل المجد ” في إشارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – .
وبذلك أصبحت الشهري أول منشدة سعودية، ودعت متابعيها بمواقع التواصل لانتظار جديدها الفني.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30065 ] نشر منذ 16 ساعة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30065 ] نشر منذ 16 ساعة
والله الدنيا مقلوبه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30065 ] نشر منذ 16 ساعة
ينقصك جنمبيه. وشرقيه والعرضه حاميه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 16 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 16 ساعة
ابك نبا طقاقه لزواج بورعي على زليخه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يسعدها
أكيد صوتها صااااااااعق
بيخلي بن غرمان يوسوس😂😂😂
الموسيقار[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 15 ساعة
خالف تعرف ..!!
المرأة بطبيعة الحال لها دورها الفعال فالمجتمع وفي حدود ..!!
إلا أن البعض منهن تخالف وتصر على مبادئ الحرية الشخصية ومواكبة عصر التطور والدخول في موضوع المساواة بالرجل .
وتلك المصيبة .!!
الله يصلح حال هالمنشده .. عطوها فرقة وطيران وتنافس من هن في مستواها ..
مغرد[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 15 ساعة
قبل اربعين سنه قال المرحوم عيسى الا حسائى كن المره رجال شوف البا سها بدله فرنجيه وتحلق راسها هههههههههههههههههههههههه
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 15 ساعة
العيشة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب ,,
ماريا[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 12 ساعة
بصراحه انا عجبتني الشيلة جميلة مره
مش عيب انها تقدم شيلة فيها شيء من الحماسية من اجل الوطن وتوفقت روان الشهري بعرض الشيلة
والكثير انتقدها ولم ينتقد من تقوم بالغناء بشكل لا يليق بينما هي قدمت شيلة رائعه تتحدث عن المجد والمن وكل جميل في البلد.
انا عجبتني الشيلة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 11 ساعة
ها طيب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10499 ] نشر منذ 11 ساعة
الله المستعان
مغابش[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 10 ساعات
صراحة مهي جديدة ومطربة زيها زي وعد وغيرها
الإنشاد اللي يقولونه الحين طرب
بو حمدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
المشكلة ليست فيها
المشكلة في ولي امرها ابوها وامها وينهم
قالوا في المثل لا بغيت تضمها أنشد عن امها
وقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك
وقال عمر بن الخطاب تخيروا لنطفكم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 8 ساعات
كني اشوف نجره الشهري تناقز مع الشيلة
محمد الشهري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
ونعم الرجال وش فيه إذا سوت شيلات المفروض نفتخر ببنت بلادي
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 3 ساعات
في الصلاه وهي الصلاه امرت حوااء بالتصفيق بدلا من التكلم بالتسبيح سبحاان الله….
فهل صوتها بالنشيد والشيلات اكثر اهميه…!!
لماذا الحرص على خروج المرأه بصوتها وخروجها واقحامها عنووه وبقوه في المجتمع…!
اتعلمون لماذا؟
بسبب شئ خطط له منذ زمن وهو:
الاسلام المعتدل؟؟؟
من خطط له؟
من اراده؟؟
ابحثوا واقرؤا ياامه اقرأ مالذي يريده الغرب بالاسلام؟؟؟؟
اقرؤا وابحثوا في داخل بحوثهم وعلى طاولات اصحاب القرار في الغرب ؟؟؟
لتعرفوا كم نحن مستهدفوون؟؟؟؟
في ديننا اولا واخيرا