بالفيديو..منشدة سعودية تثير الجدل وتقتحم عالم الشيلات الرجالي

أماني الغامدي(صدى):

أصبحت إحدى شهيرات تطبيق ” سناب شات ” بالمملكة، حديثا بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت الجدل باقتحامها عالم الشيلات ، مسجلة أول شيلة نسائية بصوتها، لتصبح أول امرأة تؤدي هذا النوع من الفنون الغنائية التراثية.

ونشرت المنشدة ” روان الشهري “، شيلة من أدائها، ومن كلمات محمد الشهري، تحت عنوان ” يا سليل المجد ” في إشارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – .

وبذلك أصبحت الشهري أول منشدة سعودية، ودعت متابعيها بمواقع التواصل لانتظار جديدها الفني.