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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق( الشرقية , الرياض , القصيم ، المدينة المنورة ، نجران ، المرتفعات الجنوبية الغربية ) و فرصة تكون أمطار رعدية على مرتفعات (جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2653 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله كريم

[ عدد التعليقات: 49550 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يريد بنا خير ,,

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