خلفان يكشف جوهر الخلاف مع ” قطر ” ويلجم الحمدين
أكد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، اليوم الأحد، أن جوهر خلاف الرباعي العربي مع قطر هو دعمها للإرهاب والإرهابيين، لافتًا إلى أن من يقول غير ذلك ” مفتري ” .
وقال خلفان في سلسلة تغريدات نارية لجم بها تنظيم الحمدين وقناته ” الجزيرة ” : “عناصر تنظيم الحمدين لهم قضايا إرهاب مقيدة في الأجهزة الأمنية، يلتقون بالإرهابيين في المطارات ويسلمونهم أموال لاستخدامها في العمليات الإرهابية ، كل عملية اختطاف اجانب يقف وراءها تنظيم الحمدين، ثم يفرج عن المخطوفين ليمول التنظيم الارهابي بفدية “.
وتابع : ” تنظيم الحمدين متورط مع القاعدة وداعش والنصرة، هذا ليس كلاما، ولكنها أدلة واضحة وضوح الشمس ” .
وأضاف : ” قناة الجزيرة أو بالأحرى محطة أسامة بن لادن ،محطة لتنظيم الإخوان العالمي الذي يتعاطى مع المليشيات الإرهابية، تنظيم كله شر ” .
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