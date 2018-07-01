خلفان يكشف جوهر الخلاف مع ” قطر ” ويلجم الحمدين

طلال الضوي(صدى):

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، اليوم الأحد، أن جوهر خلاف الرباعي العربي مع قطر هو دعمها للإرهاب والإرهابيين، لافتًا إلى أن من يقول غير ذلك ” مفتري ” .

وقال خلفان في سلسلة تغريدات نارية لجم بها تنظيم الحمدين وقناته ” الجزيرة ” : “عناصر تنظيم الحمدين لهم قضايا إرهاب مقيدة في الأجهزة الأمنية، يلتقون بالإرهابيين في المطارات ويسلمونهم أموال لاستخدامها في العمليات الإرهابية ، كل عملية اختطاف اجانب يقف وراءها تنظيم الحمدين، ثم يفرج عن المخطوفين ليمول التنظيم الارهابي بفدية “.

وتابع : ” تنظيم الحمدين متورط مع القاعدة وداعش والنصرة، هذا ليس كلاما، ولكنها أدلة واضحة وضوح الشمس ” .

وأضاف : ” قناة الجزيرة أو بالأحرى محطة أسامة بن لادن ،محطة لتنظيم الإخوان العالمي الذي يتعاطى مع المليشيات الإرهابية، تنظيم كله شر ” .