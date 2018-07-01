يوسف الجراح يتوعد بملاحقة شركة استغلت اسمه في خداع الناس

أماني الغامدي(صدى):

توعد الفنان يوسف الجراح بملاحقة شركة لتداول الأسهم استغلت خبر اعتزاله ،لتوهم الناس بأنه يستثمر أمواله لديهم.

وحمل الجراح الشركة المسؤولية كاملة تجاه أي عملية خداع للناس باسمه، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا في سبيل ملاحقة تلك الشركة.

وأوضح أنه تقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوينة من أجل مقاضاة الشركة، التي تتلاعب بأبناء المملكة باسمه.

كان الجراح قد أعلن اعتزاله مهنة التمثيل تمامًا ، مؤكدًا أن التمثيل كان فترة جميلة مر بها لكنها انتهت الآن.