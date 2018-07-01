بالفيديو..فرحة ركاب طائرة تشيلية بنتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو فرحة ركاب طائرة تشيلية، بعد نتيجة مباراة منتخب الأرجنتين والمنتخب الفرنسي.

وانتهت المباراة بـ 4 – 3 لصالح فرنسا ،في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.