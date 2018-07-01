بالفيديو..فرحة ركاب طائرة تشيلية بنتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا
وثق مقطع فيديو فرحة ركاب طائرة تشيلية، بعد نتيجة مباراة منتخب الأرجنتين والمنتخب الفرنسي.
وانتهت المباراة بـ 4 – 3 لصالح فرنسا ،في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.
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Mientras tanto, en 🇨🇱Chile se enteran del resultado del #ARG vs #FRA pic.twitter.com/z6EiM3IXLh
— Goal en español (@Goal_en_espanol) ١ يوليو ٢٠١٨
alfahd42[ عدد التعليقات: 17738 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههه خلهم وياهم