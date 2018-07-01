  • الأحد 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو..فرحة ركاب طائرة تشيلية بنتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا

بالفيديو..فرحة ركاب طائرة تشيلية بنتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا

بالفيديو..فرحة ركاب طائرة تشيلية بنتيجة مباراة الأرجنتين وفرنسا
نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو فرحة ركاب طائرة تشيلية، بعد نتيجة مباراة منتخب الأرجنتين والمنتخب الفرنسي.

وانتهت المباراة بـ 4 – 3 لصالح فرنسا ،في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

بعد خروج الأرجنتين من المونديال.. ماسكيرانو يعتزل رسميا

 

 

 


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17738 ] نشر منذ 48 دقيقة

هههههه خلهم وياهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *