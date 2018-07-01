” الفيفا ” تواجه دعوى قضائية تطالب بـ 15 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

أكد مواطن إسباني أنه من اخترع تقنية الفيديو ” VAR ” منذ عام 1999م ،مقدمًا دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بعدما استخدمتها في بطولة كأس العالم 2018.

وبحسب صحيفة إسبانية، أوضح صاحب الدعوى ويدعى ” فرانشيسكو لوبيز ” ، أنه تقدم بمشروع لاستخدام تقنية الفيديو في كرة القدم لوزارة الرياضة والثقافة عام 1999 م، مشيرًا إلى أن ما تخيله بشأنها هو نفسه ما طبقه الفيفا الآن.

وأشار إلى أنه سيطالب 15 مليون يورو تعويض له، لافتا إلى أن لديه أدلة تثبت صحة موقفه.