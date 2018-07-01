تعليق ” الكهرباء ” على شكوى مواطن بعد إصدار فاتورة لـ ” فيلا ” تحت الإنشاء

عادل الحربي (صدى):

وثق مواطن إصدار فاتورة كهرباء خاصة بفيلا تحت الإنشاء،بروضة سدير ، بقيمة 880 ريال، رغم عدم وجود أي إضاءات.

ومن جانبه تفاعلت شركة الكهرباء مع الشكوى قائلة :” نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير؛ بأن فريقنا المختص قد وقف على هذه الحالة وتبين صحة الاستهلاك وأن العداد تابع لخدمات الفيلا الخاصة بالمشترك “.

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