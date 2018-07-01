القطريون يفضحون الحمدين..إبل ” تميم ” المريضة تهدد الإبل العمانية

طلال الضوي(صدى):

لم تسلم الإبل من انتهاكات الحمدين التي طالت شعبه بالتهجير من وطنه، وسحب جنسياته، ومصادرة ممتلكاته دون وجه حق.

وكشف بعض القطريين، أن السبب الأساسي وراء رفض دخول الإبل ” المجاهيم ” التابعة للأمير القطري المدلل تميم ووالده، لأي دولة يأتي خوفاً من أن تتأثر الإبل الأصيلة بأمراض إبل الحمدين، التي نتجت عن إهمالها ،ونقص الأعلاف.

وقامت سلطنة عمان بفرض قيودا شديدة مقابل السماح بدخول إبل تميم إلى أراضيها، خوفاً على مراعيها وإبلها، ومنعاً لدخول أجانب بحجة الرعي والاهتمام بالإبل القطرية.

ومن أبرز الشروط التي فرضتها عمان هي منع دخول أنواع من الإبل من بينها ” المجاهيم ” والتي يمتلكها رموز النظام القطري وفي مقدمتهم تميم ووالده.