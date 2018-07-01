فهمى محمد(صدى):

المالكي: ” أوكسفام ” غير موثوقة.. ولايمكن الفصل بين العمليات العسكرية والإنسانية والسياسية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن إحصائية المنظمة الإنسانية الدولية ” أوكسفام ” بشأن استقبال ميناء الحديدة 70٪ من الاحتياجات الأساسية لليمن غير صحيحة.

وأوضح المالكي أن ميناء عدن هو الميناء اليمني الأول ويستقبل العدد الكبير من الحاويات، وكذلك المواد اللازمة، قائلا: “ميناء الحديدة ليس كما تروج له بعض المنظمات بأنه يستقبل 70٪، وهذه الإحصائية غير صحيحة، وهي صادرة من منظمة أوكسفام وهي غير موثوقة “.

وأشار إلى أن البعد عن التحليل العاطفي مطلب أساسي في هذا الجانب بحيث لا يمكن الفصل بين العمليات العسكرية والعمليات الإنسانية والعملية السياسية فكلها عملية تكاملية، مشيرًا إلى أن إيجاد حل سياسي في اليمن سوف ينهي المعاناة التي أوجدتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.