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بالفيديو..سليمان الماجد يوضح حكم إجابة دعوة صاحب المال الحرام

بالفيديو..سليمان الماجد يوضح حكم إجابة دعوة صاحب المال الحرام
عادل الحربي (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، حكم من تم دعوته إلى وليمة شخص ماله كله حرام.
وقال الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إن الكسب الحرام يحرم على الكاسب نفسه ، لكن لايحرم على زوجته ولا ولده، ولا عائلته أو اصدقائه ” .

وأضاف : ” صاحب المال الحرام هو المذنب، لكنه يجوز للمرأة أخذ نفقتها، والضيف يأخذ ضيافته ولا تقع عليهم حرمانية ” .

 


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