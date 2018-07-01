بالفيديو..سليمان الماجد يوضح حكم إجابة دعوة صاحب المال الحرام
أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، حكم من تم دعوته إلى وليمة شخص ماله كله حرام.
وقال الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إن الكسب الحرام يحرم على الكاسب نفسه ، لكن لايحرم على زوجته ولا ولده، ولا عائلته أو اصدقائه ” .
وأضاف : ” صاحب المال الحرام هو المذنب، لكنه يجوز للمرأة أخذ نفقتها، والضيف يأخذ ضيافته ولا تقع عليهم حرمانية ” .
#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجد
الشيخ #عبدالله_الدريس@s_almajed
حكم إجابة دعوة من ماله كله حرام ؟ https://t.co/8SvzwhurLn pic.twitter.com/HuILPMe7T0
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 30, 2018
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