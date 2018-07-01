بالفيديو..سليمان الماجد يوضح حكم إجابة دعوة صاحب المال الحرام

عادل الحربي (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، حكم من تم دعوته إلى وليمة شخص ماله كله حرام.

وقال الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إن الكسب الحرام يحرم على الكاسب نفسه ، لكن لايحرم على زوجته ولا ولده، ولا عائلته أو اصدقائه ” .

وأضاف : ” صاحب المال الحرام هو المذنب، لكنه يجوز للمرأة أخذ نفقتها، والضيف يأخذ ضيافته ولا تقع عليهم حرمانية ” .