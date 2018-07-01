الهلال يتلقى عرضا من ليفربول لضم سالم الدوسري
كشفت مصادر عن تقديم إدارة ليفربول الإنجليزي عرضًا للهلال لضم سالم الدوسري.
وقالت المصادر إن إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر تلقت عرضا بقيمة 13 مليون يورو لانتقال الدوسري إلى النادي الإنجليزي.
ولفتت إلى أن إدارة الهلال تدرس العرض حاليا، إلا أن خيسوس مدرب الزعيم البرتغالي أكد مسبقا على رغبته في البقاء على سالم الدوسري وعدم التفريط به.
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليل الليل من الإعلام الأزيرق هذا
ليفربول هاه ياأنتم سنافر
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 52 دقيقة
كشفت مصادر؟!
اذكر مصادرك!