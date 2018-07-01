بالفيديو.. ” الكهرباء ” ترد على شكوى مشترك بشأن العدادات

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت شركة السعودية للكهرباء، مع شكوى مقدمة من أحد المشتركين بشأن امتلاكه 4 عدادات لأربع وحدات مستقلة وأحدها تم ربطه بالشبكة دون الأخرين.

وقالت الشركة في تغريدة لها: ” بشأن المقطع المتداول لشكوى أحد المشتركين يمتلك 4 عدادات لـ 4 وحدات مستقلة أحدها تم ربطها بالشبكة دون العدادات الأخرى، نود التوضيح بمعالجتنا للحالة والتي تبين تسجيل القراءة وربطها بأحد العدادات الأخرى العائدة للمالك والغير مربوطة بالشبكةوقد تم التأكد من سلامة القراءة وتصحيح الحالة ” .

ونشر ” الكهرباء ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو للمواطن عقب معالجتها لشكوته المقدمة.

وكانت الأونة الأخيرة شهدت العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.