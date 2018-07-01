بالفيديو.. ” الكهرباء ” ترد على شكوى مشترك بشأن العدادات
تفاعلت شركة السعودية للكهرباء، مع شكوى مقدمة من أحد المشتركين بشأن امتلاكه 4 عدادات لأربع وحدات مستقلة وأحدها تم ربطه بالشبكة دون الأخرين.
وقالت الشركة في تغريدة لها: ” بشأن المقطع المتداول لشكوى أحد المشتركين يمتلك 4 عدادات لـ 4 وحدات مستقلة أحدها تم ربطها بالشبكة دون العدادات الأخرى، نود التوضيح بمعالجتنا للحالة والتي تبين تسجيل القراءة وربطها بأحد العدادات الأخرى العائدة للمالك والغير مربوطة بالشبكةوقد تم التأكد من سلامة القراءة وتصحيح الحالة ” .
ونشر ” الكهرباء ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو للمواطن عقب معالجتها لشكوته المقدمة.
وكانت الأونة الأخيرة شهدت العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.
نوير[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل هذا
ياريت يتم الرد على جميع الشكاوى والفواتير الغير منضبطة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 2 ساعتين
معك حق اخي نوير ياريت يهتمون بجميع الشكاوى ويردولنا فرق الفواتير للشهر القادم باذن الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30256 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا سددت
لكني قلت حسبي الله ونعم الوكيل
هل هذي هي الدولة السعودية الجديدة
رفع أسعار وكسر ظهور
رجعونا للقديمة وخلاص
مابنقدر نصمد😰