بالصور.. ” رونالدو ” يثير الجدل بردود أفعاله المتناقضة

ماجد محمد(صدى):

أثارت ردود الفعل المتنافضة للاعب البرتغال ونجم ريال مدريد ” كريستيانو رونالدو ” ، حالة من الجدال الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول عدد من الصور للمواقف التي شهدتها المباراة الأخيرة للاعب البرتغالي ” رونالدو ” ، اليوم السبت، بدور الـ 16 من نسخة بطولة كأس العالم روسيا 2018.

حيث شهدت المباراة مشادة كلامية وإنتابت مشاعر الغضب اللاعب البرتغالي عقب قيام الحكم بإعطائه كارت أصفر بعد وقوع إحدى الأخطاء أثناء المباراة.

وعلى النقيض تمامًا أظهر ” رونالدو ” روحًا رياضية عالية عندما قام بمساعدة لاعب منتخب الأوروغواي المصاب ” إدينسون كافاني ” للخروج من أرض الملعب، على الرغم من أن ” كافاني ” هو السبب في إنهاء حلم البرتغال من الوصول للدور الربع النهائي بالبطولة بعد إحرازه هدفي الأوروغواي فى شباك البرتغال.