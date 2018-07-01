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مدرب البرتغال يوجه رسالة لرونالدو.. ويؤكد: توديعنا للمونديال غير عادل

مدرب البرتغال يوجه رسالة لرونالدو.. ويؤكد: توديعنا للمونديال غير عادل
نواف السالم(صدى):

قال مدرب منتخب البرتغال برناردو سيلفا، تعليقًا على خروجهم من مونديال روسيا، إن المنتخب سيطر على المباراة باستحواذ أكبر.

وتابع : ” سيطرنا على المباراة أكثر باستحواذ أكبر على الكرة لكن الجميع يعرف بأن أوروغواي تملك لاعبين خطيرين في المرتدات سببوا لنا المشاكل في كل مرة . ”

ويرى المدرب البرتغالي أن توديع المنتخب للمونديال كان غير عادل، قائلًا : ” كنا نستحق أكثر من تلك النتيجة ” .

وأضاف : ” أوروغواي سجلت من أول تصويبة لها في المباراة، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وسجلنا وهذا كان الأمر الأصعب لكن هذه هي كرة القدم، لم يكن مقدرًا لنا أن نفوز ” .

ووجه رسالة لكريستيانو رونالدو قائلًا : ” مازال هناك الكثير لتقدمه لكرة القدم، نريدك أن تكون معنا وأن تساعد اللاعبين الشباب على النضج والنمو ” .

ونجح منتخب أوروغواي، في التغلب على البرتغال بهدفين مقابل هدف، وتأهل للدور ربع النهائي من المونديال ليواجه منتخب فرنسا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 3 ساعات

كان خروجكم مفاجأة والدون كان بعيد عن مستواه

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 ساعات

اعطيتم المنافس اقل من حجمه لهيك هزمزكم

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