نساء ينقذون رجل من الموت

الأحد 1
يوليو
المرأه لاتستغني عن الرجل أبدآ
الرجل باالنسبة لها حدث تاريخي
وإن أبدت بعض الغرور
فإنها تناظر له بنص عين
وماتخليه يبتعد عن مرمى نظرها😂😂😂
طيب
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30258 ] نشر منذ 6 ساعات
المرأه لاتستغني عن الرجل أبدآ
الرجل باالنسبة لها حدث تاريخي
وإن أبدت بعض الغرور
فإنها تناظر له بنص عين
وماتخليه يبتعد عن مرمى نظرها😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30051 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب