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نساء ينقذون رجل من الموت




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30258 ] نشر منذ 6 ساعات

المرأه لاتستغني عن الرجل أبدآ
الرجل باالنسبة لها حدث تاريخي
وإن أبدت بعض الغرور
فإنها تناظر له بنص عين
وماتخليه يبتعد عن مرمى نظرها😂😂😂

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