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    يوليو

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  3. شاحنة تحطّم واجهة مطعم وسط تشجيع المارة

شاحنة تحطّم واجهة مطعم وسط تشجيع المارة




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