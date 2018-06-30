أستون مارتن DBS Superleggera . . وحش بمحرك V12

متابعات(صدى):

بعد العديد من الصور التجسسية والاختبارات على حلبات مختلفة, قررت أستون مارتن الكشف الرسمي عن سيارتها الرائدة الجديدة في فئة سوبر جي تي وهي DBS Superleggera التي تحل محل فانكويش S وتحي اسم DBS وينتظر أن توفر تجربة قيادة لا تنسى وريادة في فئتها في التسارع وسلاسة نقل الحركة.

وتعتمد السيارة على هيكل من الألومنيوم من طراز DB11 مع تعليق مزدوج في الأمام وخلفي متعدد الوصلات كما تأتي السيارة بنظام امتصاص صدمات قابل للتكيف و3 وضعيات للقيادة هي جي تي وسبورت وسبورت بلس . وبالحديث عن المحركات، فيتوفر للسيارة محرك V12 سعة 5.2 لتر بشاحنين توربينيين يولد قوة تبلغ 715 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر.

ويتمركز المحرك في موضع منخفض للمساهمة في توزيع افضل للوزن وتقليل مركز الجاذبية ، وترسل القوة للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة جديد أوتوماتيك من 8 سرعات ZF كما يتوفر نظام تفاضلي محدود الانزلاق ميكانيكي وتوزيع لعزم الدوران يحقق تجربة قيادة افضل . وتعد السيارة بتحقيق الاستجابة القوية للسيارات الفائقة مع الاداء المميز للسيارات GT.

وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في 3.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم في الساعة. وتأتي بعدد من التجهيزات القياسية التي تشمل عدادات مميزة وفرش جلدي ودخول للسيارة بدون مفتاح وتشغيل المحرك عن بعد ورصد لضغط الهواء في الاطارات وكاميرا 360 درجة ومساعد للركن ونظام ترفيهي مع نظام ملاحة عبر الاقمار الصناعية وبلوتووث واي بود ووصلات اي فون وUSB. وستبدأ مبيعات السيارة في الولايات المتحدة في الربع الرابع من العام الجاري بسعر يبلغ 304.995 ألف دولار.