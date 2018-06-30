مصاب الحد الجنوبي سأعود للميدان بعد شفائي من إصابتي الثالثة

نايف السالم(صدى):

رغم تعرضه للإصابة ثلاث مرات في ساحات الجهاد بالحد الجنوبي، إلا أنه لديه رغبة ملحة في الشفاء الكامل للعودة مرة أخرى لرفقة زملاءه بميدان القتال.

يقول وكيل رقيب عبد الله أحمد المالكي الجندي في لواء الإمام فيصل بن تركي المظلي، والمتواجد حاليًا بالمستشفى العسكري بخميس مشيط، إن إصابته الأولى حدثت بعد تعرضه لشظايا مقذوف أطلقته مليشيات الحوثي الإيرانية على إحدى النقاط المتقدمة بالحد الجنوبي بقطاع جازان.

وأضاف ” المالكي ” ، أن أصابته الثانية كانت نتيجة جرح في الرأس من رصاصة قناص حوثي وعولج وبعد عودته مرة أخرى إلى ساحة القتال مع انطلاق عاصفة الحزم، تعرض للإصابة الثالثة وينتظر العودة للميدان مترقبًا الإصابة الرابعة لتكون وساما له في الدفاع عن وطنه.