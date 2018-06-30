بالصور: حادث مروري يودي بحياة 5 أشخاص من أسرة واحدة جنوب جازان

تركي السالم(صدى):

توفى 5 أشخاص من عائلة واحدة، اليوم السبت، إثر حادث مروري بالمدخل الرئيس لمركز المضايا بمنطقة جازان.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٨.٣٩ من مساء الْيَوْم السبت، بلاغا عن اصطدام سياره من نوع ” هيلكس ” بعمود كهربائي، على الحزام الدائري ،بمركز المضايا، وأن في الموقع عددا من المصابين.

وأضاف : نتقلت موقع الحادث أربع فرق إسعافية، وعند وصول الفرق وجد في الموقع ٨ حالات منها ٥ حالات وفاة، قبل وصول الفرق الإسعافية؛ ٣ منهم أطفال، تتراوح أعمارهم مابين 5 أعوام إلى 11 عاما، وبقية ضحايا الحادث مصابون، وعددهم 3 بينهما طفلان إصابتهما متوسطة، والحالة الثالثة إصابتها حرجة.