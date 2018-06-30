بالصور: حادث مروري يودي بحياة 5 أشخاص من أسرة واحدة جنوب جازان
توفى 5 أشخاص من عائلة واحدة، اليوم السبت، إثر حادث مروري بالمدخل الرئيس لمركز المضايا بمنطقة جازان.
وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٨.٣٩ من مساء الْيَوْم السبت، بلاغا عن اصطدام سياره من نوع ” هيلكس ” بعمود كهربائي، على الحزام الدائري ،بمركز المضايا، وأن في الموقع عددا من المصابين.
وأضاف : نتقلت موقع الحادث أربع فرق إسعافية، وعند وصول الفرق وجد في الموقع ٨ حالات منها ٥ حالات وفاة، قبل وصول الفرق الإسعافية؛ ٣ منهم أطفال، تتراوح أعمارهم مابين 5 أعوام إلى 11 عاما، وبقية ضحايا الحادث مصابون، وعددهم 3 بينهما طفلان إصابتهما متوسطة، والحالة الثالثة إصابتها حرجة.
فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم ويغفرلهم
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مثواهم الجنة
M-512🐧[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمهم ويغفر لهم ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، صدق الله عزوجل إنا لله وإنا إليه راجعون ، يناس تكفون لاتسرعون تكفووون.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17738 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم ويغفرلهم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله ،،
الله يرحمهم ويغفر لهم،،
ياناس يابشر ياهووووه:-الى متى وحنا نصيح،،
إنتبهوا من السرعة،،
خففوا السرعة،،
لا تسرعووووووووووووووون.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30051 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمهم ويغفر لهم