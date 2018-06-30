بالصور.. خيسوس يزور الهلال ويؤجل معسكر الفريق

نواف السالم(صدى):

قرر المدرب البرتغالي لنادي الهلال جورجي خيسوس تأجيل موعد معسكر الفريق.

وسيبدأ المعسكر التحضيري 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتّى يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس المقبل ،حيث سيقام المعسكر بالنمسا؛ استعدادا للموسم المقبل.

وعلى جانب أخر تواجد مساء اليوم ، ” خيسوس ” في مقر النادي ، حيث التقى برئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ ” سامي بن عبدالله الجابر ” ، ونائبه ” أحمد الخميس ” .

وأطلع البرتغالي على كافة منشآت النادي، قبل أن يعقد اجتماعًا بالمشرف العام لإدارة كرة القدم بالنادي الأستاذ ” فهد المفرج ” لمناقشة كافة الأمور المتعلّقة بالفريق.