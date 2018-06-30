STC.. تجيب على استفسار مواطن حول عروض كأس العالم

عادل الحربي(صدى):

نشر فرع خدمة العملاء بشركة STC، اليوم السبت، ردًا على استفسار أحد المواطنين، بكيفة التصرف بعد إنتهاء أحد العروض المقدمة من الشركة لعملائها بمناسبة إنطلاق الحدث الأكبر رياضيًا ” كأس العالم ” .

وجاء الرد كالأتي ” عند انتهاء العرض 6 جيجا الخاص بكأس العالم يتم إلغاء العرض تلقائيًا بعد انتهاء مدته، والرجوع للباقة الأساسية ولا حاجة لإرسال أي رمز وفي حال عدم وجود باقة سابقة لم يتم تفعيل أي باقة أخرى تشرفنا بتواصلك معنا .