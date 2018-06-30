” العجيري ” يفتتح الملتقى الدعوي بمهرجان صيف النماص 1439هـ

محمد بن طحيطح(صدى):

قام سعادة محافظ النماص رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ عبدالله بن عائض العجيري مساء اليوم السبت (16-10-1439) بافتتاح فعاليات الملتقى الدعوي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص1439 هـ تحت شعار ” صيف النماص ملتقانا ” وذلك بعد صلاة المغرب بالجامع الكبير بالنماص.

انطلاقة المحاضرة كانت لمدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري بعنوان ” أعمال القلوب ” .

وقد شهدت المحاضرة حضور عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة والأهالي وزوار المحافظة .هذا وسينطلق مساء يوم غد مهرجان صيف النماص ، حيث سيشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة ، وسيتم على هامش الافتتاح تدشين الخيمة الثقافية والتي تضم العديد من المعارض الفنية والمعروضات الأثرية والمسرح الثقافي ويتوقع أن يشهد حفل الافتتاح حضورا لافتا من أهالي وزوار المحافظة.