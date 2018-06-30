بالفيديو والصور.. لحظة انهيار سقف قاعة أفراح على نساء بالرياض

عادل الحربي (صدى):

شهدت الرياض، اليوم السبت، حادثة انهيار سقف إحدى قاعات الأفراح والمناسبات.

وفي التفاصيل انهار السقف؛ خلال تواجد عدد كبير من النساء بالقاعة؛ حيث وثق فيديو لحظة سقوط السقف وسيطرة الرعب على المتواجدين.

وطالب عدد من المواطنين بمحاسبة المسؤول عن انهيار السقف؛ حفاظُا على سلامة الناس.