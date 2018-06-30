بالفيديو والصور.. لحظة انهيار سقف قاعة أفراح على نساء بالرياض
شهدت الرياض، اليوم السبت، حادثة انهيار سقف إحدى قاعات الأفراح والمناسبات.
وفي التفاصيل انهار السقف؛ خلال تواجد عدد كبير من النساء بالقاعة؛ حيث وثق فيديو لحظة سقوط السقف وسيطرة الرعب على المتواجدين.
وطالب عدد من المواطنين بمحاسبة المسؤول عن انهيار السقف؛ حفاظُا على سلامة الناس.
فهد[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله ما صار شئ
فيصل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يسترها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة الابالله العظيم
عسى ما في اصابات
نهى[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله انه ما صار لاحد شئ
خلود[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 8 ساعات
بيكفي الفزع والخوف
نوير[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 8 ساعات
يجب معاقبة المسئول عن هذا الخلل
الجوهرة[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 8 ساعات
ان شاء الله ما يمون حد صارله شئ
الله يستر
ابو طيف[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 7 ساعات
ان شاء الله تكون بدون اصابات
ليتك لي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
الحمد لله ع سلامتهم
لاكن شكل الدبك من العيار الثقيل
تركي[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
خرب الدنيا على الاخير
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 7 ساعات
من امن العقاب أساء الادب الطمع والجشع اعمى عيون اصحاب قصور وصالات الافراح والذين اصبحوا يعتمدوا على الاجانب في بناء وديكورات وصيانة الصالات بدون امانة وضمير همهم الوحيد جمع الاموال بأسرع واسهل الطرق واخر همهم ارواح المواطنين حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 7 ساعات
هذه مسئولية الدفاع المدني واين دور الدفاع المدني في التفتيش على صالات الافراح والتأكد من سلامتها وملائمتها وتوفر جميع وسائل الامان والسلامة
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 7 ساعات
يجب تكون لجان من الامانة والشرطة والدفاع المدني تقوم بااتفتيش على جميع صالات الافراح وعدم التهاون والواسطات والمجاملات في ذلك للمحافظة على ارواح البشر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30258 ] نشر منذ 7 ساعات
ضعيف السقف
ماتحمل الجمال الي يدبك تحته
ميدري أن الشغل كله مكياج😂😂😂
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 7 ساعات
بسبب الغش والاستهتار من قبل المقاولين الاجانب ورداءة التنفيذ وسؤ العمالة والتهاون في الاشراف والمراقبة كثر وزاد ظاهرت سقوط الاسقف في المدارس والدوائر الحكومية والمساجد والصالات
alfahd42[ عدد التعليقات: 17738 ] نشر منذ 7 ساعات
الله الحافظ
ااااااا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يتمم افراحهم على خير ان شاء الله
كلمتي بخصوص افراحنا كلنا في السعوديه وما جاورها شي يدمي له القلب ….يتحمل العريس ديون ودين وديون من اجل سهرة فرح تمتد الى الساعة الرابعة فجرا وولاءم وهياط ماله اول ولا ثاني وكله راح يسدده في ربع حياته الزوجيه اذا ما وصل للنصف
طيب ليش ما يكون من اهل العروسة مبادرة بان العريس لا يصرف في فرحه اكثر من عشرين الف
مثلا في دولة الاردن الفرح ساعتين الى ثلاثة في فندق وعصير وقاتوة وخلصنا التكلفة الاجمالية عشرة الاف ريال واحلى فرح ويستفيد من المبالغ اللي عنده في سداد دين او يسافر شهر العسل
او يساعد فيها نفسه وزوجته يعني اهم شي ماتروح فالهياط ….
كله الان اللي عندنا هياط في هياط والعشاء يرمى فالزبالة واهل العريس والعروسة يجلسون ثلاثة ايام تعبانين من هجولة الزواج وقلقه
ليش العذاب هذا المشكلة يد واحدة ما تصفق
لا بد قرار من الدولة تلزم المواطنين بالشي هذا حتى لا يكون في دوامة الديون والضياع
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16871 ] نشر منذ 6 ساعات
يالله سترك
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3512 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمدلله كان على الأخير ماهو في بدايه الحفل ربي سلم سلم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1105 ] نشر منذ 6 ساعات
يالطيييييييييييييييييييف..
سردار[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 5 ساعات
ماله حيله طاح من الردح
لكن الحمد لله على السلامه
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 4 ساعات
لعلها تكون تنبيهه لشي اكبر لا سمح الله ارواح الناس ما هي لعبة …
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17778 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ساتر عسى ما فيه اصابات
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 47 دقيقة
من قوة الفرح ..والدبك على الرومبا..وصخب الموسيقى …😂
qlq[ عدد التعليقات: 2636 ] نشر منذ 19 دقيقة
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الحمد لله ع االسلامة
من قوة السماعات