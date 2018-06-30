بالفيديو.. عائض القرني يوجه نصائح للمتطفلين
وجه الداعية الإسلامي عائض القرني، اليوم السبت، عدة نصائح للأشخاص المتطفلين.
وقال ” القرني ” في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كُن خفيفاً كالنسمة، وحسّاساً كالزهرة، بهجرك لعادة التطفل السيئة ” .
وتابع: ” واعلم أنك إذا تركت ما لا يعنيك سوف توفر لنفسك وقتاً وجهداً وطاقة تستثمرها فيما ينفعك من الخير والبر والنفع والإفادة، قال سبحانه: ” وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 32 دقيقة
اذا تركت التطفل سيحبك العالم كمان
فهد[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 32 دقيقة
كُن خفيفاً كالنسمة، وحسّاساً كالزهرة، بهجرك لعادة التطفل السيئة ” .
ما اكثر المتطفلين ها الايام
وما اجمل كلماتك يا شيخ