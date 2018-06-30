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بالفيديو.. عائض القرني يوجه نصائح للمتطفلين

بالفيديو.. عائض القرني يوجه نصائح للمتطفلين
عادل الحربي(صدى):

وجه الداعية الإسلامي عائض القرني، اليوم السبت، عدة نصائح للأشخاص المتطفلين.

وقال ” القرني ” في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كُن خفيفاً كالنسمة، وحسّاساً كالزهرة، بهجرك لعادة التطفل السيئة ” .

وتابع: ” واعلم أنك إذا تركت ما لا يعنيك سوف توفر لنفسك وقتاً وجهداً وطاقة تستثمرها فيما ينفعك من الخير والبر والنفع والإفادة، قال سبحانه: ” وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 32 دقيقة

اذا تركت التطفل سيحبك العالم كمان

[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 32 دقيقة

كُن خفيفاً كالنسمة، وحسّاساً كالزهرة، بهجرك لعادة التطفل السيئة ” .
ما اكثر المتطفلين ها الايام
وما اجمل كلماتك يا شيخ

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