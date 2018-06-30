خبراء: الرجل يقع في الحب قبل المرأة

متابعات(صدى):

الحب لا غنى عنه في الحياة، ويختلف الأشخاص في طريقتهم في التعبير عن حبهم، ولكن بشكل عام، الحب هو الحب، وإذا كان هناك أي اختلافات، فعادة ما تتركز بشكل أكبر على الطريقة، التي يُظهر بها الرجل والمرأة حُبهما في الواقع، أكثر من أي شيء آخر.

ولعلّ الأمر يكمن في حقيقة أنّ الحب يصعب تحديده وقياسه، فعندما يتعلق الأمر بالحب لا توجد قواعد، لكن كشف الخبراء عن بعض الاختلافات بين الرجل والمرأة عندما يقعان في الحب، وهذا ما سنوضّحه لكِ:

يقع الرجل في الحب أسرع

وجدتْ دراسة حديثة أنّ الرجال يميلون إلى الوقوع في الحب، والتعبير عنه، بسرعة أكبر من السيدات، وذلك على الرغم من الاعتقاد بأنّ السيدات هنّ من يقعنَ في الحب أسرع، حيث أوضح الخبراء أنّ السيدات تكُنّ أكثر حرصاً عند الوقوع في الحب، لأسباب تتعلق بعلم النفس التطوري، المسؤول عن دراسة السمات النفسية، كالذاكرة، والإدراك.

يقول الرجل ” أنا أحبك ” أولاً

أظهرت بعض الدراسات، أنّ الرجل هو أول من يعترف بحبه ويقول ” أحبك ” في العلاقة، وذلك يرتبط بالدراسة المشار إليها أعلاه، كما أنّ السيدات يستغرقنَ وقتاً أطول قبل الاعتراف بحبهنّ.

تقول السيدة كلمة أحبك أكثر من الرجل

كشفت الأبحاث، أنّ السيدات يملن إلى قول ” أحبكط أكثر من الرجال بكثير، كما أوضح الخبراء أنّ ذلك يرتبط بالالتزام بالعلاقة، وأن قولهن ” أحبك ” يضمن لهن القدرة على الارتباط بالرجل، وخاصة استنادًا إلى حقيقة أنه يمكنهما الإنجاب لفترة محدودة.

السيدة أقلّ اهتماماً بالمظاهر عند الوقوع في الحب

يمكن للرجل الوقوع في الحب بسهولة من بعيد، ويعرف بسرعة ما إذا كان في حالة حب، بينما تميل السيدة إلى تقييم مشاعر الحب القائمة على الانجذاب الجسدي، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل شخصية الشريك المحتمل، ما قد يجعلها تستغرق وقتًا أطول.

تركز النساء على حبهنّ أكثر

أظهرت إحدى الدراسات، أنّ الرجال قد ينجذبون إلى أخريات أثناء وجودهم في علاقة، في حين أنّ السيدات يملنَ إلى تجاهل الرجال الآخرين، والتركيز على شريكهنّ ويستطعنَ تضييق مساحة معرفتهنّ برجال آخرين، ولكن اعلمي أن ليس كل الرجال هكذا، فالأمر يكمن في الشخصية نفسها.