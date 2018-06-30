فتح باب التسجيل في برنامج رواد المستقبل بالخطوط الجوية السعودية
فتح برنامج السعودية لرواد المستقبل بالخطوط الجوية السعودية، باب التسجيل لابناء وبنات المملكة الطموحين؛ الدفعة الـ 12 المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير.
ويبدأ التسجيل 1 يوليو 2018، وينتهي 14 من الشهر ذاته، وللتسجيل اضغط هنـــــا .
نوير[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 39 دقيقة
بالتوفيق للجميع
alfahd42[ عدد التعليقات: 17716 ] نشر منذ 19 دقيقة
بالتوفيق شبابا بلدي
ابن البلد[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 11 دقيقة
اللهم ارزقنا وارزق كل محتاج ومحتاجة يارب العالمين