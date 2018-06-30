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فتح باب التسجيل في برنامج رواد المستقبل بالخطوط الجوية السعودية

فتح باب التسجيل في برنامج رواد المستقبل بالخطوط الجوية السعودية
علي القحطاني(صدى):

فتح برنامج السعودية لرواد المستقبل بالخطوط الجوية السعودية، باب التسجيل لابناء وبنات المملكة الطموحين؛ الدفعة الـ 12 المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير.

ويبدأ التسجيل 1 يوليو 2018، وينتهي 14 من الشهر ذاته، وللتسجيل اضغط هنـــــا .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 39 دقيقة

بالتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 17716 ] نشر منذ 19 دقيقة

بالتوفيق شبابا بلدي

[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 11 دقيقة

اللهم ارزقنا وارزق كل محتاج ومحتاجة يارب العالمين

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