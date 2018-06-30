فتح باب التسجيل في برنامج رواد المستقبل بالخطوط الجوية السعودية

علي القحطاني(صدى):

فتح برنامج السعودية لرواد المستقبل بالخطوط الجوية السعودية، باب التسجيل لابناء وبنات المملكة الطموحين؛ الدفعة الـ 12 المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير.

ويبدأ التسجيل 1 يوليو 2018، وينتهي 14 من الشهر ذاته، وللتسجيل اضغط هنـــــا .