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بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الرصاص الحي على صدور المتظاهرين بالأحواز

بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الرصاص الحي على صدور المتظاهرين بالأحواز
طهران(صدى):

يواصل الحرس الثوري الإيراني التابع لنظام الملالي الإرهابي، ممارساته الغير إنسانية ضد المتظاهرين في الأحواز.

ونشر الخبير الاستراتيجي والسياسي أمجد طه، اليوم السبت، فيديو يرصد انتهاكات الحرس الثوري الإيراني في التعامل مع المتظاهرين.

ووثق الفيديو لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني الرصاص الحي على صدور المتظاهرين السلمين في المحمرة شمال الأحواز العربية المحتلة.

يجدر الإشارة إلى التعتيم الإعلامي الذي تتبعه قنوات كلا من النظام التركي والقطري، فيما يتعلق بالتظاهرات والأوضاع المشتعلة في إيران.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله ينتقم منهم هاذولا المجوس الخونة

[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله ينتقم منهم هاذولا المجوس الخونة

[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 52 دقيقة

الله ينتقم منهم المجرمين الخونة

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