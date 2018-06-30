بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الرصاص الحي على صدور المتظاهرين بالأحواز
يواصل الحرس الثوري الإيراني التابع لنظام الملالي الإرهابي، ممارساته الغير إنسانية ضد المتظاهرين في الأحواز.
ونشر الخبير الاستراتيجي والسياسي أمجد طه، اليوم السبت، فيديو يرصد انتهاكات الحرس الثوري الإيراني في التعامل مع المتظاهرين.
ووثق الفيديو لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني الرصاص الحي على صدور المتظاهرين السلمين في المحمرة شمال الأحواز العربية المحتلة.
يجدر الإشارة إلى التعتيم الإعلامي الذي تتبعه قنوات كلا من النظام التركي والقطري، فيما يتعلق بالتظاهرات والأوضاع المشتعلة في إيران.
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قوات الحرس الثوري الـ #إيران ــي تقوم الآن بقمع وإطلاق النار المباشر على صدور المتظاهرين السلمين في #المحمرة شمال #الأحواز العربية المحتلة.
قناتي #تركيا TRT وقناة #الجزيرة الـ #قطر يــة متواجدتان في #إيران ويرفضن تغطية الأحداث ويتعاونون مع نظام #خامنئي هتلر الشرق.#امجد_طه pic.twitter.com/cQavy7bPl5
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 30, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله ينتقم منهم هاذولا المجوس الخونة
فهد[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله ينتقم منهم هاذولا المجوس الخونة
فيصل[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله ينتقم منهم المجرمين الخونة