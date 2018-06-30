بالفيديو.. سيدة تضع مولودها بالسيارة في جازان.. والصحة تحقق

تركي السالم(صدى):

أعلنت صحة جازان، اليوم السبت، عن فتح التحقيقات بواقعة ولادة سيدة داخل سيارة، وذلك عقب اتهام 3 مستشفيات بالفشل في تشخيص حالتها على إنها حالة ولادة.

وأكدت ” صحة جازان ” ، أن القضية تم إحالتها للتحقيق، وستيم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المقصريين.