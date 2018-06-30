بالفيديو.. سيدة تضع مولودها بالسيارة في جازان.. والصحة تحقق
أعلنت صحة جازان، اليوم السبت، عن فتح التحقيقات بواقعة ولادة سيدة داخل سيارة، وذلك عقب اتهام 3 مستشفيات بالفشل في تشخيص حالتها على إنها حالة ولادة.
وأكدت ” صحة جازان ” ، أن القضية تم إحالتها للتحقيق، وستيم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المقصريين.
فهد[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله كيف هذا الاستهتار يجب التحقيق ومحاسبة المسئول
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49528 ] نشر منذ 1 ساعة
يامعين ,,
نوير[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 1 ساعة
3 مستشفيات تفشل في التشخيص
الله يسترها علينا طيب وين نروح بقى
فيصل[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله كيف هذا الموضوع يحتاج الى التحقيق العاجل بدنا نفهم كيف صار هذا
الجوهرة[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله تكون بخير وسلام اختي
نهى[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يكون بعونها والله اكيد تعبت كثير
نوير[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذا ما بيصير يعني كان من الممكن ان تتوفى لا قدر الله
ابو طيف[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا الله استرها معانا من ها الايام
omar[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
تركي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يكون بعونك
والله مو عارفين كيف يصير هيك ما يقدروا يشخصوا الحالة
جلمود صخر[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 43 دقيقة
صبر جميل والله المستعان مليارات تصرف على الصحه واخرتها مو عارفين اعراض الولاده
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 33 دقيقة
من افشل المستشفيات مستشفى الملك فهد بجازان ..ظلموه بهذا الاسم..
كفاية بفعلتهم ببنت جيزان عندما اسعفوها بدم ملوث بالايدز.
لايعيرون المرضى اي اهتمام..
والحين في الخبر..والصحة تحقق اللي يسمع الكلام يقول راحوا فيها..والله مايسووون لهم شي بس تسكيته على انتشار الخبر.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 33 دقيقة
صحة جازان الوضع فيها مزري مع الأسف
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1825 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله